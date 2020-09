Hoofdverdachte mesaanval in Parijs bekent: Pakistaan kon karikaturen niet verdragen

De hoofdverdachte van de steekpartij vrijdag in Parijs heeft een bekentenis afgelegd. De 18-jarige Pakistaan vermeldde daarbij ook de karikaturen van de profeet Mohammed die onlangs weer gepubliceerd werden door Charlie Hebdo, zo berichtten Franse media zaterdag eensluidend. Bij de mesaanval vlakbij de oude kantoren van het satirische magazine raakten vrijdagnamiddag twee medewerkers van het mediabedrijf Premières Lignes Télévision gewond.

Charlie Hebdo was in januari 2015 het doelwit van een radicaalislamitische aanslag. Twaalf mensen lieten het leven. De twee daders werden later gedood door de politie. Drie weken geleden begon het proces ...