De vervanger van Libelle in ‘The Masked Singer’ staat al klaar

De gracieuze en sierlijke Libelle moest vrijdagavond het podium van ‘The Masked Singer’ verlaten. Tv-kijkend Vlaanderen kon zo ontdekken dat presentatrice Dina Tersago het figuurtje neerzette. Nu is haar vervanger bekendgemaakt: Suikerspin.

“Ik ben teleurgesteld in mezelf, maar ik snapte de keuze wel op dat moment. Het pak belemmerde me in mijn dansen, en daardoor ga je ook meer onwennig zingen”, zei Dina Tersago na afloop van de tweede aflevering van ‘The Masked Singer’. “Hoe goed ik me ook had voorbereid: ik ben daar echt van geschrokken. Je kunt je moeilijk bewegen, je evenwicht raakt zoek.”

Foto: vtm

Ergens is de presentatrice ook blij dat ze niet langer moet zwijgen over haar deelname aan het programma. “Ik kan heel slecht liegen”, zei ze. “Dat weken volhouden, lijkt me knap lastig.”

Of het volgende personage daar minder moeite meer zal hebben, is nog afwachten. Het nieuwe figuurtje is ‘Suikerspin’. Wie in het kleurrijke pak zal zitten, daar hebben we voorlopig het raden naar, maar ze licht al een tipje van de sluier op:

“Alles zoet? Zin in een stukje suikerspin? Of zijn jullie geen zoetekauwen? Laat me misschien nog even heel, ik moet nog een tijdje mee. Al die suiker is toch zalig? Mensen worden daar zo gelukkig van. Al moet ik tegenwoordig wel beter opletten voor mijn figuur. Ik zie het leven dan ook door een roze bril. Al is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Ik heb massa’s energie. Daardoor raak ik soms helemaal zot gedraaid. Maar dat kan me hier goed van pas komen. Ik ben een echte suikerbom en laat de boel ontploffen.”

INFO‘The Masked Singer’ elke vrijdag op VTM.