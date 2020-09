Nederlanders breken onwetend beschermde nieuwe dam af in Lanklaar

Dilsen-Stokkem -

Zaterdag om 9 uur heeft een Nederlandse onderhoudsfirma die werkt in opdracht van het provinciebestuur van Limburg per ongeluk de beverdam afgebroken in de Vrietselbeek in Lanklaar. De medewerkers van de firma waren niet op de hoogte dat de beverdam reeds eerder in de week al afgebroken was. De bevers hadden na één nacht hun beverdam al deels opnieuw opgebouwd. Deze beschermde beverdam mocht niet afgebroken worden, maar is zaterdag toch helemaal opgeruimd.