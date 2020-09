Pacquiao en McGregor maken zich op voor “episch boksduel” in Midden-Oosten

De Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao en de Ierse kooivechter Conor McGregor willen het volgend jaar in het Midden-Oosten tegen elkaar opnemen in de boksring, zo valt in beide kampen te horen.

“Manny Pacquiao bokst volgend jaar tegen McGregor”, zo laat het management van de Filipijn weten. Volgens hen zijn de onderhandelingen tussen de twee sporticonen volop aan de gang. “Onze advocaten werken momenteel de vertrouwelijke details af, maar we kunnen zeker stellen dat de twee boksers zich opmaken voor een episch duel.” Dat gevecht zou na de coronacrisis georganiseerd worden in het Midden-Oosten en Pacquiao zou een deel van de opbrengsten afstaan aan de Filipijnse slachtoffers van de coronapandemie.

Ook de 32-jarige McGregor laat er nog weinig twijfel over bestaan. “Volgend jaar neem ik het in het Midden-Oosten op tegen Manny Pacquiao”, schreef de Ier vrijdag op Twitter. “Het zal een eer zijn om tegenover twee van de beste boksers op de planeet te hebben gestaan.”

Manny Pacquiao Foto: AFP

Eerder verloor Conor McGregor ‘The Money Fight’ tegen de Amerikaan Floyd Mayweather Jr. Eind augustus 2017 vond dat gevecht plaats in het Amerikaanse Las Vegas. De opbrengsten lagen toen hoger dan 400 miljoen dollar. McGregor was ervoor uit pensioen gekomen, want een jaar eerder had hij voor de eerste keer zijn afscheid aangekondigd. In totaal trok hij zich al drie keer in vier jaar terug uit de bokswereld, maar telkens kwam hij op zijn beslissing terug. Onlangs werd hij nog op het Franse eiland Corsica aangehouden - en later zonder vervolging opnieuw vrijgelaten - nadat er een klacht wegens poging tot aanranding tegen hem was ingediend.

De intussen 41-jarige Pacquiao kwam sinds juli 2019 niet meer in actie. In Las Vegas pakte hij toen tegen Keith Thurman de WBA-titel bij de weltergewichten. Als senator zet hij zich in zijn land volop in voor de strijd tegen COVID-19.

Pacquiao is de enige bokser ooit die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. In juli 2018 keerde hij terug in de ring, sindsdien versloeg hij Lucas Matthysse, Adrien Broner en Thurman. Hij won in zijn carrière 62 kampen, waarvan 39 met knock-out. Hij ging zeven keer onderuit (3 keer ko), twee kampen eindigden onbeslist.