Brandweer overladen met oproepen na doortocht storm Odette

De storm Odette die sinds vrijdag over het land raasde, heeft de brandweer handenvol werk bezorgd en is ook nu nog steeds voelbaar. Vooral de kustregio is flink getroffen. In veel gemeentes stond de telefoon roodgloeiend, er kwamen honderden oproepen binnen. “De teller staat voor brandweerzone Westhoek op 309”, zegt woordvoerder Kristof Louagie.