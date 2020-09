Uitgesloten Verdasco “verontwaardigd” nadat organisatie Roland Garros nieuwe coronatest weigert

De Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 58) mag niet deelnemen aan Roland Garros, nadat een test op het coronavirus opnieuw een positief resultaat heeft opgeleverd. De 36-jarige tennisser, die in augustus al besmet was met het coronavirus maar hersteld was, hoopte dat de organisatie hem opnieuw zou testen om een mogelijk verkeerd resultaat helemaal uit te sluiten. Maar Verdasco ving bot.

Verdasco raakte in augustus besmet met het coronavirus, maar vertoonde nooit verschijnselen. Na een periode in isolatie testte de Spanjaard weer negatief en hervatte hij de trainingen, met het oog op Roland Garros. Afgelopen week onderging hij na afreis naar Parijs een nieuwe test, die weer positief was. Hierdoor mocht hij van de organisatie niet deelnemen aan het grandslamtoernooi.

Verdasco laat weten dat hij graag opnieuw getest wilde worden, om elk risico op een valselijk positief resultaat uit te sluiten. De organistaie ging hier echter niet op in, meldt de Spanjaard, en hield vast aan zijn uitsluiting. Verdasco onderging intussen op eigen initiatief meerdere tests bij verschillende centra, die stuk voor stuk negatief waren.

“Ik wil mijn volledige frustratie en verontwaardiging over de Roland Garros-organisatoren uiten”, laat Verdasco in een mededeling weten. “Zij ontnemen mij het recht deel te nemen aan dit belangrijke event zonder dat ze mij de kans gaven me opnieuw te laten testen. Dat had kunnen bewijzen dat de eerste test een valselijk resultaat gaf.”