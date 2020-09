Op het eiland Ko Pha Ngan in Thailand filmde iemand deze beelden van twee verstrengelde hagedissen. Het lijkt er niet al te vriendelijk aan toe te gaan, maar een gevecht tot de dood blijft uit. Uiteindelijk rennen ze samen weg in de jungle. Of de twee de ruzie hebben bijgelegd zullen we nooit weten, maar het is in ieder geval een interessant schouwspel.