Mesaanval in Parijs is daad van terreur, in totaal acht arrestaties

De steekpartij in Parijs waarbij twee gewonden vielen is een islamitische terreuraanslag. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De hoofdverdachte is opgepakt. Het gaat om een jongeman van 18 uit Pakistan. Bij huiszoekingen zijn vrijdagavond nog eens vijf mensen gearresteerd. Dat gebeurde in een voorstad van Parijs op de vermoedelijke woonplaats van de hoofdverdachte.