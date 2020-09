Voor het eerst in vijftien jaar heeft Zohra Aït-Fath (45) nog eens een nummer uitgebracht. Voor de voormalige zangeres van 2 Fabiola is het een volgende stap in haar dj-carrière. De Tongerse gaat voortaan door het leven als Fatïa. Met eerste worp Red moon heeft ze haar eigen stijl gevonden: niet-commerciële deep house met oosterse invloeden. “Ik wil ermee op evenementen draaien. En liveoptredens doen met muzikanten en zang.” (gvr)