Dertig jaar werk zit in zijn boek over een historisch fenomeen waarvan we allemaal denken dat het zo Vlaams is als maar kan. Al heet het boek van Hasselaar Paul Marchal (64) verrassend De begijnen – Een Europees verhaal. Met buitenlandse interesse voor zijn werk. Marchals boek is nu uitgegeven in het Duits. Maar geen sant in eigen land. In zijn eigen taal heeft hij zichzelf moeten uitgeven.