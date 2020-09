Huisartsen zien opnieuw af door corona: “Tweede golf zorgt dat ik 14 uur per dag werk”

Lommel -

Artsenverenigingen haalden vrijdag in een open brief in onze krant hard uit naar de Veiligheidsraad. Terecht, klinkt het in het veld. “Ik werk op dit moment al 14 uur per dag”, zegt de Lommelse huisarts Jos Vanhoof. “Als er nog meer druk op ons komt, implodeert het hele medische systeem.”