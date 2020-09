Wout van Aert wordt naast Remco Evenepoel de grote hoop op Olympisch eremetaal in Tokio. Dat lijkt een zekerheid na zijn zilveren medaille op het WK tijdrijden in Imola. Belangrijkste opponent Victor Campenaerts werd pas achtste. “Ik heb getoond dat ik in Tokio kan mikken op zowel tijd- als wegrit”, stelt Van Aert klaar en duidelijk.