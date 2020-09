De Breese Vicky Didden (28) was twaalf toen ze haar papa op 42-jarige leeftijd verloor aan een bloedziekte. Het onverwerkt verdriet waar ze jarenlang mee worstelde, heeft ze nu neergeschreven in het boek ‘Propjes’. “Het kan een leidraad zijn voor kinderen én volwassenen over hoe om te gaan met verlies”, zegt ze.