Mondmaskers en voetbal. De supporters van de Genkse harde kern in Tribune Zuid hebben vorige week aangetoond hoe het niet moet. Samentroepen, geen mondmaskers en luidkeels zingen. Maar ook langs de voetbalvelden in de provincie is de mondmaskerplicht nog niet helemaal ingeburgerd. Daarom een overzicht voor de supporter die dit weekend wel de regels wil volgen.