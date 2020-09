De American Tower Burger van ’t Frithuuske in Lanaken was vrijdagavond een flinke uitdaging. Op het menu: een toren met vijf hamburgers, goed voor 1 kilo vlees, groenten en 150 gram frietjes.

De American Tower Burger is een nieuw concept dat sinds kort terug te vinden is op de menukaart van frituur ’t Frithuuske in de Bessemerstraat in Lanaken. “Om ons product wat extra aandacht te geven, ...