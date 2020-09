Houthalen-Helchteren -

De zware regenbuien van vrijdagavond zijn vermoedelijk de oorzaak van een ongeval op de E314 in Houthalen. In de richting van Lummen ging een auto - met Duitse nummerplaat - aan het slippen en kwam op z’n dak in de berm terecht. De twee inzittenden kwamen er met de schrik van af.