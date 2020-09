Wagen rijdt in op tankstation in Ham: bestuurder zwaargewond, buurt opgeschrikt door klap

Ham -

Aan de Geneberg in Ham is omstreeks 19.15 uur vrijdagavond een ongeval gebeurd aan het benzinestation L&E. Een wagen reed om een nog onbekende reden in op een van de steunpilaren van de overdekking van de pompen. Vermoedelijk reed de auto aan een hoge snelheid, want de metalen pilaar zat diep in de auto geboord.