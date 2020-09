“Slimste mens in Wetstraat” weigert ministerpost: “De oude brompot spelen zie ik hem wel doen”

Vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zal in de nieuwe regering geen minister meer zijn. Hij maakt naar eigen zeggen plaats voor “nieuwe gezichten en vrouwen”, maar het was al langer duidelijk dat het voor de man de Zestien of niets zou zijn. De “Slimste mens in de Wetstraat” zal in de Kamer zetelen. Bejubeld als minister, maar het hoogste schavot in de vaderlandse politiek lukte net niet.