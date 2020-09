Jordy (29) redt bewusteloze buurvrouw van smeulende brand: “Heb haar naar buiten gesleurd”

Tongeren -

In een rijhuis aan de Koninksemsteenweg is vrijdagavond een vrouw gered door haar buren. Ze was bewusteloos geraakt door een smeulende brand in haar handtas. De vrouw die medicatie neemt is vermoedelijk met een sigaret in slaap gevallen op de zetel in haar woonkamer op de gelijkvloerse verdieping.