Preventieve tests voor personeel woonzorgcentra opgeschort tot 4 oktober

Ongerustheid in de woon-zorgcentra: door de stijgende coronacijfers heeft de Vlaamse taskforce COVID-19 Zorg het preventief testen van personeel in WZC’s tot minstens 4 oktober opgeschort. Minister De Backer, verantwoordelijk voor de federale testcapactiteit, reageert verbaasd. Wat is er precies aan de hand?