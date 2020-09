Youngster Jackson Page houdt Luca Brecel uit achtste finales European Masters snooker

Luca Brecel is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales op het European Masters snookertoernooi (407.000 pond/444.000 euro). De Limburger moest in het Engelse Bletchley-Milton Keynes met 5-3 zijn meerdere erkennen in de Welshman Jackson Page.

Brecel (WS 38) begon nochtans goed aan de wedstrijd met winst in de eerste en derde frame, waarin hij een 93 break lukte. Page (WS 71), die als jeugdspeler zowat alles won wat er te winnen viel, pakte de tweede frame met breaks van 53 en 51. Met een 53 break stelde hij gelijk waarna hij vervolgens breaks weg potte van 75, 62 en 58 voor een 4-2 voorsprong. Brecel noteerde in frame zeven een 70 break waarmee hij zijn achterstand kon herleiden tot een frame. Page, die in de tweede ronde de Engelsman Jack Lisowski (WS 14) met 5-4 wandelen stuurde, benutte in frame acht de eerste kans goed voor een 130 break en een plaats in de achtste finale.

Page won in 2016 het WK -18. Een jaar later pakte zijn eerste EK titel -18, iets wat hij een jaar later overdeed. In 2019 won hij de Europese titel -21, die meteen goed was voor een wildcard op de professionele tour.

Uitslag:

Jackson Page (Wal/72)- Luca Brecel (Bel/38) 5-3

44-62, 114(53,61)-15, 39-93(93), 95(53)-17, 117(75)-15, 120(62,58)-19, 4-77(70), 130(130)-0