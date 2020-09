SPORTCAST. “Alleen tegenslag kan Van Aert van de wereldtitel houden”

Ben Hermans (34) is net terug van de Tour, Marc Wauters (51) kijkt al uit naar het WK in Imola. In de tweede aflevering van HBvL Sportcast brachten we de twee samen voor een demarrage achter de microfoon. Beluister de volledige podcast hier.

OVER HET WK IN IMOLA

Marc Hermans: “Het is een explosief parcours, met veel klimmen en draaien, een technische omloop. Dat is allemaal in het voordeel van Van Aert. Wout kan zich ook uitstekend positioneren voor de aanvang van een klim. Ik zie geen enkele renner die meer kans maakt op de wereldtitel dan Van Aert.”

OVER DE TOUR

Ben Hermans: “Wat me is bijgebleven in die drie weken Tour, vraag je? Dat ik veel heb afgezien. (lacht)”

OVER CORONA

Ben Hermans: “Ik ben ook geen wetenschapper, maar als je hoort dat er onder de bevolking drie procent vals positieve testen zijn en in de Tour geen enkele op 750 renners, dan kan je jezelf vragen stellen. Maar ik heb toch niemand echt ziek gezien of zwaar horen hoesten in het peloton.”

OVER DE WAALSE KLASSIEKERS

Ben Hermans: “Het zijn de enige koersen die ik nog rij dit seizoen, dus wil ik me tonen. Afwachten wat dat geeft na de Tour. Sommige renners halen een hoger niveau dan anders, dankzij die Ronde van Frankrijk. Andere jongens staan geparkeerd omwille van de Tour. Ik hoop op een supervorm.”

Marc Wauters: “Tim Wellens kon de Tour niet rijden. Het voordeel is dat hij niet veel wedstrijden nodig heeft om goed te zijn. En ook: de zomer is achter de rug, als het de volgende weken begint te regenen, heeft hij een streepje voor.”

OVER DE VLAAMSE KLASSIEKERS

Marc Wauters: “Wout van Aert zal zich willen tonen, als hij nu niet afglijdt en nog even geconcentreerd bij de les blijft, dan zal hij nog grootse dingen tonen.”

OVER REMCO EVENEPOEL

Marc Wauters: “Remco heeft echt al grootse dingen getoond. Denk maar aan San Sebastian vorig jaar, geen makkelijke koers, maar hij reed iedereen op een hoopje. En dat op die leeftijd. Bernal en Pogacar zijn ongeveer even oud, dus als Remco hersteld is van zijn val is hij in staat om de Tour te winnen.”

Foto: luc daelemans