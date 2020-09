Artsen schrijven open brief: “Versoepeling coronamaatregelen zijn onverantwoord”

Hasselt -

Hoewel de coronacijfers in Limburg dalen, blijft het aantal besmettingen en hospitalisaties in de rest van het land alarmerend stijgen. Toch kondigde de Nationale Veiligheidsraad woensdag een versoepeling van de coronamaatregelen aan. ‘Onverantwoord’, klinkt het bij de Belgische artsen, die fors uithalen naar de Veiligheidsraad in een open brief. Vooral het verdwijnen van de verplichte bubbel van vijf, zorgt voor ongeloof bij het zorgpersoneel. Zij vragen de overheid om ‘nu’ de maatregelen aan te scherpen, voor we met een vervolgstuk op de eerste coronagolf zitten.