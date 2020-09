Bilzers woonzorgcentrum doet Jerusalema challenge om bewoners hart onder de riem te steken

Bilzen -

Ook in de woonzorgcentra zijn ze bezorgd over een tweede coronapiek. Het Demerhof in Bilzen kreeg het tijdens de eerste coronagolf zwaar te verduren. En dus hoopt het verzorgend personeel dat mensen nu hun gezond verstand gebruiken zodat ze die situatie nooit meer meemaken. Het Woonzorgcentrum wil die boodschap kracht bijzetten en de bewoners een hart onder de riem steken, met de Jerusalema Challenge. Er werd zelfs een professionele cameraploeg met drone ingeschakeld om niets aan het toeval over te laten.