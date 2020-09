4.000 bezwaarschriften tegen uitbreiding familiebedrijf Haesen: “Dit is niet actievoeren, dit is pesten”

Borgloon -

Buurtbewoners en actiegroepen hebben vandaag ruim 4000 bezwaarschriften ingediend tegen de uitbreiding van het familiebedrijf Haesen in Borgloon. De uitbreiding van de boerderij in Gors-Opleeuw zorgt al een tijdje voor beroering. Nadat eerder de uitbreidingsvergunning werd afgekeurd, paste Haesen zijn plannen aan. Maar ook die aanpassing is onvoldoende voor het actiecomité. Intussen hoopt de veehouder dat de campagne tegen de uitbreiding stopt, want zijn gezin lijdt enorm onder de situatie.