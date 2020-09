Jeugdproduct Marco Kana (18) verlengt tot 2025 bij Anderlecht

Anderlecht heeft vrijdag laten weten dat het contract van Marco Kana verlengd werd tot juni 2025. Het 18-jarige jeugdproduct zal zijn carrière dus langer verderzetten bij de club.

Kana kwam voor het eerst in actie voor de eerste ploeg van Anderlecht in augustus 2019. De verdedigende middenvelder, die ondertussen begonnen is met zijn studies in de toegepaste economie aan de VUB, lag al onder contract tot 2023.

Dit seizoen speelde Kana twee volledige wedstrijden voor het team van Vincent Kompany, tegen Moeskroen (1-1) en KV Oostende (2-2). RSCA, voorlopig ongeslagen in het nieuwe seizoen, staat momenteel op de vijfde plaats in het klassement met twaalf punten na zes speeldagen. Anderlecht ontvangt komende zondag Eupen.