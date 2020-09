“Je wordt betaald om in ziekenhuis te liggen”: coronapatiënt (37) overstelpt met haat- en doodsberichten

Waar de 37-jarige Matthieu Onderdijk juist voor wilde waarschuwen, het serieus nemen van het coronavirus, slaat als een boemerang terug in zijn gezicht. Terwijl de Eindhovenaar doodziek is, moet hij op Facebook lezen dat hij “betaald wordt” om in het ziekenhuis te liggen en vliegen de doodsverwensingen hem om de oren. “Denken ze nou echt dat ik banden heb met de overheid?”