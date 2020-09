‘VirusWaanzin’ vraagt vervroegde verkiezingen en wil deelnemen met kieslijst ‘STOP’

‘VirusWaanzin’, de vereniging die zich niet kan vinden in het advies van vooraanstaande virologen en pleit voor de afschaffing van de geldende coronamaatregelen, vraagt vrijdag om vervroegde verkiezingen. Advocaat Michael Verstraeten kondigt in een persconferentie in een residentiële wijk in Gent de lancering aan van ‘STOP’, een politieke beweging die zou deelnemen aan die verkiezingen. Al zijn er nog geen kandidaten en is het niet duidelijk op hoeveel aanhang ‘STOP’ kan rekenen.