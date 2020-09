Voorgebakken witte stokbroodjes: op zoek naar zacht kruim en krokant korstje

Meesterbakker Kris Goegebeur van Brood. in Roeselare proeft voor ons twaalf voorgebakken witte stokbroodjes. Hij gaat op zoek naar een broodje dat je in tien minuten heerlijk geurend uit je eigen oven kunt halen en dat meer is dan alleen maar een functionele drager voor beleg. Een stokbroodje met karakter dus, maar ... dat blijkt lastig te vinden.