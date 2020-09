Het lichaam van Ruth Bader Ginsburg, de overleden rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof, ligt sinds vrijdagochtend opgebaard in het Capitool, het parlementsgebouw, in Washington.

Ginsburg is de eerste vrouw en de eerste persoon van joodse afkomst die de eer te beurt valt. In de Amerikaanse geschiedenis zijn slechts een dertigtal mensen opgebaard in het Capitool.

