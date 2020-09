Het aanbod abonnementsdiensten om urenlang languit in de zetel van series en films te genieten, is pas weer wat langer geworden met de komst van Disney+ en Streamz. Maar wat heeft u nu precies nodig om streamend aan de slag te gaan? Wij helpen u op weg.

Disney+ en Streamz voegden zich deze maand bij andere video-abonnementsdiensten zoals Netflix, Amazon Prime Video, Play More, Apple TV+ en Mubi. We gaan het dit keer niet hebben over de inhoud (films ...