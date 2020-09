Heers, Gingelom en Borgloon werken samen voor contact tracing

Heers - De gemeenten Heers, Borgloon en Gingelom gaan voortaan actief lokale corona-uitbraken beheren en complementair werken met het centrale contactonderzoek door de Vlaamse overheid.

De gemeenten en hun OCMW’s vullen het systeem aan door ‘moeilijke’ patiënten, vaak geselecteerd door de huisarts, voor te bereiden op dit centrale contactonderzoek. “Als we het signaal krijgen van een huisarts dat een persoon positief heeft getest op Covid-19, trachten we die te helpen, maar ook duidelijk te maken wat men moet doen”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “In de moeilijkste gevallen zullen we ook zelf de contactpersonen doorgeven aan het centrale contactonderzoek. We willen heel snel op de noden inspelen. Hiervoor is het opportuun met meerdere OCMW’s samen te werken.”

Er wordt dan ook een wachtdienst opgericht met maatschappelijk werkers van de OCMW’s van Heers, Borgloon en Gingelom. Tijdens weekdagen worden de beschikbare assistenten in eerste instantie ingezet binnen de eigen gemeente. In het weekend en op feestdagen wordt een gezamenlijke beurtrol ingevoerd. “In het weekend en zeker bij een plotse hevige uitbraak moeten we elkaar helpen”, besluit Pirard.

