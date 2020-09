Fietstest: Is de vouwfiets anno 2020 een volwaardige fiets geworden?

De Queen van de vouwfietsen? Zonder twijfel Brompton, al decennialang ontwikkeld en geassembleerd in de thuisstad van de echte queen, Londen. Ontwikkeld met grote O, want de Brompton is een doordachte vouwfiets. Eenvoudig open en dicht te maken, er worden zelfs wedstrijden om ter snelst georganiseerd. Wie wat geoefend is, doet de bewegingen – stuur uitvouwen en vastklemmen, zadel omhoog zetten, voorwiel uitvouwen en klemmen, achterkant uitzwieren, pedaal uitvouwen – in een tiental seconden.