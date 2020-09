Maaseik -

In de Hoevenstraat in Opoeteren hebben twee personen donderdagavond enkele sleutels gestolen. Een man belde rond 18.45 uur aan terwijl de andere langs achter de woning binnenging. Beiden vroegen geld aan de bewoonster. Zij weigerde en stuurde de mannen weg. Later bleek dat er sleutels waren verdwenen. De politie is een onderzoek gestart.