Beresterke Wout van Aert knalt naar zilver op WK tijdrijden, Filippo Ganna pakt de wereldtitel in eigen land

Filippo Ganna bezorgt het thuisland meteen een delirium. Voor het eerst sinds in 1994 het WK tijdrijden werd ingevoerd, staat er een Italiaan op het hoogste podium. Vorig jaar was de toen 23-jarige pistier uit Piemonte al derde na Rohan Dennis en Remco Evenepoel. Dit jaar reed hij de rest naar de haaien: sneller dan iedereen, zelfs sneller dan Wout van Aert. Op zijn eerste WK op de weg wordt de beste Tour-Belg tweede. Bijzonder knap, maar België moet nog minstens een jaar wachten op een eerste regenboogtrui tegen de klok bij de profs. Victor Campenaerts eindigde achtste en mag een ticket voor de Spelen van Tokio stilaan uit zijn hoofd zetten.

Bijna één seconde per kilometer dan de tweede. Precies één seconde per kilometer sneller dan de derde. De wereldtitel voor Filippo Ganna was meer dan oververdiend.