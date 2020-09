Meer dan 130.000 Belgen keerden al terug uit rode zone

Sinds 1 augustus heeft de politie 75 boetes uitgeschreven voor het niet invullen van het PLF, het zogenaamde Passenger Locator Form dat ingevuld moeten worden na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur. In totaal kwamen de voorbije maanden al 133.764 Belgen terug van een reis uit een rode zone. Dat is vrijdag vernomen bij de federale politie en de FOD Volksgezondheid.