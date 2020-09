Stoer en stijlvol: echt of nepleder voor het najaar

Als het aan de grote modemerken ligt, dan hullen we ons deze herfst van top tot teen in echt of nepleder. Van biker chic tot een vleugje romantiek in een geperforeerde lederen jurk: zo leer je combineren in stijl.

Wie een totale lederlook aandurft, zoals de modellen op de catwalk van Salvatore Ferragamo, zoeken best stuks uit die exact dezelfde tint hebben voor een visueel geslaagde mix en match. Ga voor een soepele bewerking van het echte materiaal of het imitatieleder om de outfit een extra chique toets te geven. Let wel: twee bijpassende tinten combineren zoals een culotte en lederen schoenen kan, maar ga voor effen bewerkingen. Patronen kunnen wat veel worden en abreuk doen aan de krachtige totaallook.

Mag het iets minder gewaagd, dan kun je er een rok of jas bijhalen in een klassieke kleur. Die stuks kun je eindeloos combineren. Denk aan een gebreide cardigan in een lederen kokerrok voor een vleugje vrouwelijkheid met rock-’n-roll of een longsleeve met geruit patroon, een andere herfsttrend.

Tinten troef

Dit najaar vind je (imitatieleer) ook in veel meer tinten dan het standaard bruin, cognac en zwart. Veel merken kleuren, waardoor je een pittige eyecatcher krijgt. Het materiaal leent zich ook om verschillende patronen in te perforeren, zoals gezien bij de Britse ontwerpster Stella McCartney, die een blousejurk met pofmouwen en gatencirkels introduceerde op de catwalk.

Shopping