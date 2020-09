Man wordt veroordeeld tot celstraf, maar wrikt zich los en ontsnapt uit gerechtsgebouw

Het lijkt wel een scène uit een misdaadfilm, maar deze beelden werden wel degelijk gemaakt in het Highland County Courthouse in de Amerikaanse staat Ohio. Nickolaus Garrison (34) was veroordeeld tot een celstraf van zes maanden voor het bezit van de drug methamfetamine, ook wel crystal meth genoemd. Garrison stond op 22 september op het punt om in hechtenis genomen te worden toen hij zich kon loswrikken. De agenten zetten nog een achtervolging in, maar de man wist op spectaculaire wijze te ontsnappen.