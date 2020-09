In Vroenhoven stootte een aannemer vrijdagmiddag tijdens graafwerken in de nieuwe woonwijk De Kommik op een zware vliegtuigbom. Er werd een perimeter ingesteld, maar het projectiel bleek ongevaarlijk.

