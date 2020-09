Onwaarschijnlijk: overal stijgen de coronacijfers, maar in Limburg dalen ze

Hasselt -

Het coronavirus blijft Limburg sparen in deze tweede golf. Waar in alle provincies het aantal besmettingen stijgt - in Waals-Brabant zelfs met 108 procent - is er in Limburg momenteel zelfs een daling. “Wellicht volgen de Limburgers de maatregelen gewoon heel goed op”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.