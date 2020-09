Heusden-Zolder -

De politie Heusden-Zolder heeft op acht verschillende locaties in de gemeente gecontroleerd op snelheid. Van de 1.403 wagens die de flits passeerden reden er 340 te snel. Dat is ruim 24 procent. Een bestuurder dreigt zijn rijbewijs te verliezen. Hij reed tussen de 87 en 90 km/uur over de Westlaan. Daar is 50 km/uur de limiet.