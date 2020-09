Discounter Wibra België wil doorstart maken met 36 van 81 winkels en 183 van 439 medewerkers

Wibra België wil met 36 van de 81 winkels, het hoofdkantoor in Temse en 183 van de huidige 439 medewerkers een doorstart maken. Dat heeft de directie vrijdag bekendgemaakt tijdens een ondernemingsraad, meldt de winkelketen. Op 5 oktober wordt een vonnis verwacht over het voorstel dat aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Dendermonde) werd voorgelegd. In het geval het voorstel wordt afgewezen, zal de directie het faillissement aanvragen, klinkt het.