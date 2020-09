Beverfamilie bouwt dam na één dag opnieuw op dezelfde plaats in de Vrietselbeek

Dilsen-Stokkem -

Het dorp Lanklaar blijkt in de ban van de bever. De beverfamilie is namelijk op dezelfde locatie in de Vrietselbeek gestart met de wederopbouw van hun dam. Die beverdam werd woensdag door de stad Dilsen-Stokkem weggehaald wegens teveel overlast. De bevers nemen blijkbaar wraak.