Cosmeticamerk Huda Beauty komt naar België

Goed nieuws op een regenachtige dag: Huda Beauty, het populaire cosmeticamerk van de Iraaks-Amerikaanse blogster en zakenvrouw Huda Kattan, komt naar België. De collectie zal vanaf oktober te koop zijn.

Huda Kattan kondigt de lancering van haar merk in België en Nederland aan

Op dinsdag 13 oktober zal de volledige collectie het merk beschikbaar zijn bij parfumerieketen Ici Paris XL, via de webshop en in vijftien geselecteerde winkels. Kattan is een begrip in de beautywereld: de blogster maakte destijds onder meer furore met een filmpje waarin ze haar gezicht scheert en make-up mixt met de vulling van haar beha. In 2013 liet ze haar eigen merk los op de wereld. Ze heeft over de jaren heen bijna 50 miljoen volgers op Instagram verzameld. Veel beroemdheden - Kim Kardashian, Eva Longoria en Nicole Richie incluis - laten zich graag opmaken met haar producten.

De 36-jarige vrouw mag zich daarnaast de bedenkster noemen van het T-Rex handje, vandaag nog steeds een populaire pose op selfies. Het enige wat je moet doen, is je linker- of rechterhand onder je hoofd plaatsen. Zo lijkt het alsof je kin erop steunt. Laat je hoofd niet te veel op je hand rusten om extra huidplooien op de selfie te voorkomen. Deze pose werd geïnspireerd op het machtigste beest in het tijdperk van de dinosaurussen. De Tyrannosaurus rex had twee korte voorpoten waarmee hij net aan zijn gezicht kon krabben.

Kattan heeft ook de wereldwijde Lipstick Day, die elk jaar plaatsvindt op 29 juli, uitgevonden. Zij claimde het initiatief vier jaar geleden en nu bieden veel merken op die dag kortingen aan op lippenstiten en glosjes. In 2017 stond de beautygoeroe op de eerste plaats van de Influencer Instagram Rich List. In datzelfde jaar vond Time Magazine haar een van de 25 invloedrijkste mensen op het internet. Forbes Magazine riep haar dan weer uit tot een van de machtigste self made beauty-influencers van het moment.