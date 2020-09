In Parijs heeft een onbekende vrijdagvoormiddag vier mensen verwond met een mes. Dat gebeurde volgens diverse media in het 11de arrondissement in de Nicolas Appertstraat, vlakbij de voormalige burelen van het satirische weekblad Charlie Hebdo.

De dader of daders zouden vervolgens zijn gevlucht in de richting van de metro. De politie is ter plaatse en vraagt via Twitter om de omgeving te vermijden. Scholen, crèches en woonzorgcentra in de buurt ...