Federale formatie: Onderhandelaars vatten tweede onderhandelingsdag zonder knelpunten aan

De zeven partijen van de Vivaldi-coalitie zitten vrijdag sinds 10.00 uur opnieuw samen in het Egmontpaleis om verder te onderhandelen over hun regeerakkoord. In de omgeving van de onderhandelaars valt te horen dat de werkzaamheden donderdag vrij vlot verliepen en ook voor vrijdag worden geen te zware knelpunten verwacht. Wellicht zullen de zware tijdens het weekend aan bod komen.