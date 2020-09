Vijf jaar cel gevraagd voor home invasion waarbij bewoonster na twee maanden overlijdt

Peer / Pelt -

“Moeder is niet meer. Ze kon niet meer slapen na de overval. Altijd zag ze de beelden van de daders terug”, getuigde de dochter van Anna Geerts. Twee maanden na een brutale home invasion overleed de vrouw in februari 2018. Nochtans is er volgens het gerecht geen causaal verband tussen haar overlijden en de overval in Peer. De daders verschenen vrijdag voor de rechtbank en riskeren elk 5 jaar cel.