De Covid-screening achter het Noorderhart Mariaziekenhuis is donderdag verhuisd naar de overdekte personeelsparking. Hans Ramaekers, algemeen directeur, stelt dat dit noodzakelijk was om de toegang naar de spoedgevallen te ontlasten.

“Deze verhuis was nodig omdat we vaststelden dat de patiëntenstroom naar onze spoedafdeling steeds meer in gedrang kwam. Dit omdat de Covid-screening van onze huisartsen achter de dienst spoedgevallen ...