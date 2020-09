Brouwerij Alken-Maes brouwt vanaf deze maand zelf Desperados, het bier met tequila-aroma dat vooral bij jongeren populair is. Plaats van gebeuren is de Cristal-brouwerij in Alken.

Desperados is een merk van Heineken, het moederbedrijf van Alken-Maes. Het bier wordt door Alken-Maes in België verdeeld, maar tot voor kort werd het vanuit Nederland of Frankrijk in België ingevoerd ...