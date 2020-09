Net een actiefilm: man ontsnapt aan Wit-Russische veiligheidsdiensten door alerte taxichauffeur

Het is nog steeds onrustig in Wit-Rusland sinds president Aleksander Loekasjenko vorige maand de gecontesteerde verkiezingen won. Er verschenen woensdag beelden op sociale media van een actievoerder die op de hielen werd gezeten door de veiligheidsdiensten. De jongeman kon nog net ontsnappen dankzij de snelle reflexen van een taxichauffeur. “Dit is geen scène uit een actiefilm”, klinkt het. “Dit is een gewone avond in Minsk.”